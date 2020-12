Heidi Klum: Traurige Neuigkeiten!

Auch wenn Heidi bei ihrem Nachwuchs manchmal auf Kopfschütteln stößt, verbindet sie und ihre Kinder ein festes Band der Liebe. So ist ihre 16-jährige Tochter Leni auch gerade dabei zu sehen, wie sie ihre Mama bei den Arbeiten für "Germany's Next Topmodel" unterstützt. Heidi erklärt: "Vielleicht wird meine älteste Tochter, die jetzt 16 ist, in meine Fußstapfen treten. Deshalb kommt sie öfter mal mit, um zu beobachten, was ich mache und was die anderen Mitarbeiter einer Fernsehproduktion zu tun haben. Wer weiß, vielleicht wird es ja in fünf Jahren, wenn ich die Show nicht mehr moderiere, heißen 'Germany's Next Topmodel' mit Leni Klum, statt Heidi Klum." Ob Heidi mir ihrer Prognose wohl recht behält? Wir können gespannt sein...