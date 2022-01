Heidi Klum: Traurige Trennung! Die Koffer sind bereits gepackt

"Wir haben tatsächlich mit der Idee gespielt", sagt Heidi über die Pläne, zurück in die Heimat zu kommen. "Als wir vor einem Jahr in Berlin waren, dachten wir, wir gucken einfach mal, was wir da so Schönes finden." Doch ein passendes Objekt fehlte. Aber, verrät Heidi: "Wir haben in New York was Schönes gebaut, das ist nach drei Jahren nun endlich fertig geworden."

Angeblich geht es um ein 445 Quadratmeter großes Loft im Stadtteil SoHo, das aufwendig saniert wurde. Warum nun New York statt L.A.? Ist einleuchtend: Von hier aus kann sie die Modelkarriere ihrer Tochter Leni (17) besser steuern – und näher dran an Deutschland ist der Big Apple auch...