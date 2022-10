Heidi Klum: Traurige Trennung! Jetzt schenkt ER ihr Kraft

Schon der Auszug ihrer Tochter Leni Klum machte der "Germany's Next Topmodel"-Chefin mehr zu schaffen als gedacht. Bereits in einem Interview in der US-Talk-Show "Late Late Show" berichtete das Model von einer Situation in der sie sich große Sorgen machte, nachdem ihre Tochter nicht auf ihre Anrufe antworte. Nun muss die Mutter vierer Kinder wieder eines davon in die Freiheit entlassen. Sohn Henry scheint sich ebenfalls nach Colleges umzuschauen, wie ihr letzter Instagram Post vermuten lässt: