Heidi Klum: Trauriges Aus! Ihre Familie zerbricht

Monatelang hat Heidi Klum ihre Eltern nicht mehr gesehen. Klar, offiziell wegen Corona – aber seit zwei Wochen weilt sie bekanntlich mit Kind und Kegel in Berlin. Und da hätte einem Wiedersehen ja nichts mehr im Wege gestanden. Doch nur ihre Mutter Erna (74) kam jetzt in die Hauptstadt, um ihre Tochter und ihre vier Enkel endlich wieder in die Arme zu schließen. Von Heidis Vater Günther (75) fehlt jede Spur. Der Höhepunkt eines traurigen Familiendramas…

Es sind Aufnahmen wie aus dem Familien-Album: Heidi, Leni (16), Henry (15), Johan (13) und Lou (11) bummeln entspannt durch Berlin-Mitte und den Prenzlauer Berg. Sie genießen die spätherbstlichen Sonnenstrahlen – und die lang entbehrte Gesellschaft von Heidis Mutter. Denn die ist fast immer dabei, ob beim Shopping, beim Mittagessen im Asia-Restaurant oder backstage beim Auftritt von Tokio Hotel.

Zwischen Heidi Klum und Günther herrscht Distanz

Seit Tom Kaulitz in Heidis Leben trat, musste Günther ganz schön einstecken. Er wurde eiskalt ersetzt, und das, obwohl er es ist, dem Heidi den Großteil ihrer Karriere zu verdanken hat. Er handelte ihre Verträge aus, kümmerte sich um den Bürokram und um den beruflichen Werdegang ihrer „GNTM“-Kandidatinnen. Viele Jahre waren Vater und Tochter geschäftlich wie privat unzertrennlich. Ob auf roten Teppichen, im Familienurlaub oder am Set von „Germany’s Next Topmodel“ – Papa durfte nicht fehlen. Doch trotz dieser vertrauten Nähe ließ Heidi ihn wie eine heiße Kartoffel fallen. Auch wenn Günther schnell verlauten ließ, dass es „kein Zerwürfnis“ gäbe, sprach seine Reaktion eine andere Sprache: Bei der Hochzeit von Heidi und Tom blieb er fern. Das war im August 2019. Seitdem sind die beiden nie wieder zusammen gesehen worden.