Heidi Klum: Trauriges GNTM-Aus! Die Gerüchte bestätigen sich

Die GNTM-Siegerinnen verschwinden in der Versenkung, nur wer für Skandale sorgt, bleibt interessant: Ein Rückblick auf die vergangenen Jahre zeigt, dass Heidi Klums (47) Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ nur noch Influencer und Trash-TV-Teilnehmer heranzüchtet. Die Suche nach Deutschlands Nachwuchsmodel ist längst in den Hintergrund geraten. Wer hat da noch Lust auf den Titel?

Um trotzdem möglichst viele Bewerber anzusprechen, ist der Casting-Aufruf zur neuen „GNTM“-Staffel so offen wie nie formuliert: Diesmal könne sich jeder bewerben, heißt es – auch Männer! Doch die Kandidaten müssen sich auf viele Entbehrungen gefasst machen. Denn exotische Reiseziele, die früher als Lockmittel dienten, stehen wegen Corona auf der Kippe.

GNTM in seiner bisherigen Form wird es nicht mehr geben

Wie ein ProSieben-Sprecher bestätigte, wird auch die beliebte Model-Villa nicht in Los Angeles, sondern in der „Model-Metropole“ Bocholt (NRW) stattfinden. Nicht gerade ein Anreiz für die Teilnehmer – und noch viel weniger für die Zuschauer. Auch die Sendezeit wird sich ändern: Statt wie gewohnt am Donnerstag soll die Show nun montags ausgestrahlt werden.

Das wird sich bei GNTM ändern: