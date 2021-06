Heidi Klum: Trennung! Kurz vorm Hochzeitstag fliegen die Fetzen

Und noch etwas dürfte daheim laut "Closer" für Krisenstimmung sorgen: Bill und Tom haben einen Deal Spotify abgeschlossen, werden künftig in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" über die heißen Themen quatschen – und natürlich auch Privates ausplaudern, sonst hört ja keiner zu! Vermutlich würde der bekennende Kontrollfreak Heidi da am liebsten mit im Studio sitzen, den Output mitzusteuern, aber so läuft diesmal nicht.

Denn laut Ankündigung bleibt Heidi auch bei diesem Projekt der Zwillinge außen vor. Bill scheint es also endlich geschafft zu haben, seinen Bruder wieder auf seine Seite zu ziehen. Dass ihm die Zwillings-Zweisamkeit fehlt, hatte er bereits in Vergangenheit deutlich gemacht. Da bleibt Heidi wohl nur die Hoffnung, dass sie mal als Gast vorbeischauen darf. Und zwischendurch kann sie ja fleißig weiter Happy-Pics posten. Denn eine schlecht gelaunte Heidi ist auch schlecht fürs Geschäft...