Heidi Klum: Trennung von Vito Schnabel?

Auch beim Bambi kam Heidi ohne ihren Liebsten, machte dafür ihrem Vater dicke Komplimente: „Papa, du bist das beste Date.“ Zu der Hochzeit einer Freundin wurde die Modelmama dann von ihrem GNTM-Kollegen Thomas Hayo begleitet.

Vito Schnabel scheint derweil Interesse an Dakota Johnson zu haben. Bei der amfAr-Gala in Mailand saß der „50 Shades of Grey"-Star gemeinsam mit Heidi und Vito an einem Tisch, in letzter Zeit soll der Kunsthändler die junge Schauspielerin ohne seine Freundin getroffen haben. Alles reiner Zufall?