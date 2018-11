Obwohl im Rampenlicht steht, ist ihr ein gewisser Grad an Privatsphäre wichtig. Das gilt vor allen Dingen für ihre Kinder. In Interviews spricht die Model-Mama nur selten über ihren Nachwuchs. Nun machte sie allerdings eine Ausnahme.

Heidi Klum: Ihre Kinder werden erwachsen

Am Rande einer Halloween-Party erklärte die 45-Jährige gegenüber „Us Weekly“, dass ihre Kinder inzwischen ein Alter erreicht haben, in dem sie nicht mehr ständig auf Mama hören wollen. "Wenn sie kleine Menschen sind, ist es einfacher, sie zu führen oder ihnen zu sagen, was sie tun sollen. Aber wenn sie älter werden, haben sie ihren eigenen Standpunkt", so Heidi. Leni (14), Henry (13), Johan (11) und Lou (9) werden eben langsam erwachsen!

"Es gibt Dinge, die sie tun wollen, die Art, wie sie sie machen wollen, und es ist nicht immer die Art, wie Mami sie tun möchte“, erklärt das Model. "Die meisten meiner Freunde haben jüngere Kinder, also bin ich im Spiel und sie fragen mich um Rat. Ich wünschte, ich hätte jemanden, den ich fragen könnte, aber ich lerne so, wie ich es tue."