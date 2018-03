Heidi Klum: Überraschende Liebes-Beichte!

Huch, das sind ja mal überraschende Töne! Momentan ist Heidi Klum auf der Suche nach "Germany's Next Topmodel". Die Model-Mama nimmt dabei ihre Model-Anwärterinnen genau unter die Lupe, um am Ende die Siegerin zu ermitteln. Kein Wunder, dass sie bei so viel Stress kaum Zeit für ihr Privatleben bleibt. Auch ihre Liebes-Suche scheint vorerst auf Eis gelegt zu sein. Heidi scheint nach der Trennung von Vito Schnabel ihr Singleleben in vollen Zügen zu genießen. Doch geht es ihr wirklich gut damit, oder hat sie bereits einen neuen "Herzmann" in Aussicht?

Heidi Klum: Erneutes Liebes-Drama

Heidi Klum: Karriere oder Mann?

Das Heidi Klum eine absolute Karrierefrau ist, ist den meisten Fans bereits bekannt. Neben ihrer Rolle als Model-Mama bei "Germany's Next Topmodel" ist Heidi ebenfalls an unterschiedlichen Projekten beteiligt. Hedi ist somit beruflich auf der absoluten Überholspur. Doch wie sieht es in ihrem Liebesleben aus? Seit der Trennung von Vito Schnabel ist kein neuer Mann an Heidis Seite zu sehen. Ihre Fans sind verwundert und fragen sich: "Hat sie bereits jemanden kennengelernt, den sie der Öffentlichkeit verheimlicht? Oder ist gar nicht erst auf der Suche?"

Heidi Klum: So sieht es in ihrem Liebesleben aus

Wie Heidi jetzt verrät, sei sie als Single absolut glücklich. So berichtet sie gegenüber "Leute heute": "Ich suche ja gar nicht wirklich einen Star. Ich muss auch nicht mit jemandem zusammen sein, der berühmt ist. Aber ich muss auch überhaupt gar keinen Freund haben im Moment. Also mir geht es auch super so, wie es gerade ist. Ich bin super happy und mal gucken, was passiert." Ehrliche Worte, die zeigen: Heidi kann auch ohne Partner ihr Leben vollen Zügen genießen. Ob sie 2018 trotzdem ihren Traumprinzen finden wird? Wir können gespannt sein...