Heidi Klum: Überraschendes Familien-Geständnis!

Bei ProSieben startet am Donnerstag die neue Staffel von "Germany's next Topmodel". Heidi Klum muss gleich in der ersten Folge viele Mädchen wieder nach Hause schicken.

Heidi Klum ist eine absolute Model-Ikone. Ihr Urteil bei GNTM fällt meistens knallhart aus und die Mädchen müssen sich richtig ins Zeug legen, um in die nächste Runde zu kommen.

Die älteste Tochter von Heidi Klum ist mittlerweile 13 Jahre alt. Es wäre nichts Ungewöhnliches, wenn Kinder von berühmten Models ebenfalls in das Business einsteigen. "Viele Kinder von bekannten Models gehen ja gerade in das Geschäft, aber die sind auch alle schon ein bisschen älter. Meine Tochter hat mit der Schule noch genug zu tun. Die bereitet sich gerade darauf vor, auf eine High School zu gehen", erzählt Heidi Klum gegenüber dem Kölner "Express".

"Und solange die nicht modeln wollen, ist das auch völlig cool für mich. Ich treibe das nicht voran. Ich warte einfach mal den Zeitpunkt ab, ob sich das überhaupt eines meiner Kinder wünscht", so Heidi Klum weiter. Bisher scheint ihre Tochter jedenfalls noch kein Interesse gezeigt zu haben, ebenfalls Model zu werden - das kann sich in den nächsten Jahren aber vielleicht noch ändern...