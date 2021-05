Heidi Klum: Umzug nach Berlin! Bilder ihren neuen Villa aufgetaucht

So nonchalant nebenbei wurde wohl noch kein Familienvater abserviert: Per Insta-Post machte Heidi Ehemann Tom (31) kurzerhand zum Papa ihrer Kinder: „Wir nutzen den heutigen Vatertag, um dich zu feiern.“ Diese schallende Ohrfeige für den wahren Daddy Seal (58) passt zu den anscheinend sehr akuten Umzugsplänen der Model-Mama. Die hat nämlich laut "Bild"-Zeitung sogar schon eine ganz bestimmte Immobilie im Auge: die "Villa da Vinci" in Potsdam. Der Prunk-Palast mit 952 Quadratmetern Wohnfläche wäre auf jeden Fall eine standesgemäße Unterkunft. Gebaut wird auf einem freien Grundstück nahe dem Heiligensee, das VIP-freundlich an einer Privatstraße liegt. Kostenpunkt: 20 Millionen Euro. Aber was will Heidi hier?