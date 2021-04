Heidi Klum & Bill Kaulitz: Fiese Läster-Attacke gegen Tom

Doch damit nicht genug. Während des Entscheidungswalks in 18 Metern Höhe zückte Heidi plötzlich ihr Smartphone und rief ihren Ehemann an. "Wir wollten mal gucken, ob du noch am Arbeiten bist oder ob du kommen und vielleicht doch noch herüberlaufen möchtest." Als seine Freude sich in Grenzen hielt, konterte Heidi frech: "Mein Mann hat sich nicht getraut und deswegen ist der Bill heute hier. Memme nennt man das auch!" Bill konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Lässt sich nur hoffen, dass Tom die kleinen Seitenhiebe auch so locker sieht...