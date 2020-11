Heidi Klum & Bill Kaulitz: Sex-Skandal in Berlin! Pikante Bilder aufgetaucht

Heidi wurde am Wochenende mit Schwager Bill Kaulitz und Mutter Erna von Fotografen im Berliner Sex-Store "Schwarzer Reiter" erwischt. Von Netz-Outfits, Lack-Masken bis hin zu Handschellen, Peitschen in Fesselspielen gibt es in dem Laden alles, was das Fetisch-Herz begehrt. Auch Heidi wurde anscheinend fündig. Sie verließ den Shop mit einer prall gefüllten Tüte. Was und für wen sie etwas gekauft hat? Das bleibt wohl ihr Geheimnis...