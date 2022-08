Heidi Klum & Ex-Freund Vito Schnabel: Jetzt ist alles wieder wie früher

Bis heute folgt sie ihrem Verflossenen immer noch bei Insta – und wohl kaum nur aus künstlerischem Interesse, das er während der gemeinsamen Zeit in ihr weckte. Auch von seinem Geschenk, einer blauen XXL-Schnecke, kann sie sich scheinbar nicht trennen. Denn die stand zumindest bis vor Kurzem immer noch in Heidis Garten in L.A.!

Sogar zu Vitos Familie hat sie offenbar noch einen guten Draht, nannte seinen in der Kunstwelt berühmten Vater Julian (70) und seine Schwester Lola (41) gerade ihre "Freunde" – sie sollen Heidi während der Coronakrise zur Malerei inspiriert haben. Was Heidis Gatte Tom wohl zu all dem sagt? Trotz Eifersuchts-Alarm wahrscheinlich mal wieder nichts – aber begeistert dürfte er nicht sein, dass da noch ein Fünkchen der vertrauten Verbindung glimmt…