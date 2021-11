Heidi Klum & Leni Klum: Jetzt kommt die bittere Wahrheit ans Licht!

Perfekt ausgeleuchtet wie ein All-American-Beach-Babe präsentiert sich Leni Klum (17) in Bademode am Traumstrand. Die kunstvoll inszenierten Bilder, aufgenommen für das US-Magazin "Rollacoaster", sorgen für viele Likes bei ihren über eine Million Followern. Doch was denen vor allem auffällt: Die Fotos wurden retuschiert – offenbar ein bisschen zu stark: Lenis Taille wirkt jetzt fast übermenschlich schmal, und plötzlich ist da sogar ein muskulöser Ab Crack, wo vorher keiner war...