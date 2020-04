Heidi Klum und Massimo Sinato: Krass, was jetzt ans Licht kommt!

Na das ist mal eine Sensation! In der aktuellen GNTM-Staffel schwebten Heidi Klum und Massimo Sinato übers Parkett und ließen dabei alle Fan-Herzen höher schlagen. Doch damit nicht genug...

Bill Kaulitz und Conchita Wurst: Jaa, es ist wahr!

Heidis Fans sind aus dem Häuschen

Via teilte kürzlich einen Clip, in dem sie zu sehen ist, wie sie mit das Tanzbein schwingt. Für ihre Fans eine absolute Sensation! So kommentierten sie das Video mit einer Vielzahl von Komplimenten und forderten Heidi dazu auf, bei Let's Dance teilzunehmen. Aber nicht nur Heidis Fans sind sichtlich begeistert von den Tanzkünsten der Model-Mama. Auch Let's Dance-Tänzer Massimo Sinato kommt aus dem Schwärmen über Heidi gar nicht mehr heraus! So erklärt er gegenüber " ": "Sie ist das absolute Natur-Tanztalent! Die Frau kann tanzen. Die lässt sich führen. Ich habe fünf Minuten Workshop gemacht, die konnte direkt Cha Cha Cha, Quickstep, Foxtrott. Da ist einiges hängengeblieben, auch noch aus der Tanzschule." Doch damit nicht genug...

Massimo appeliert an Heidi

So wie Heidis Fans würde sich auch Massimo riesig darüber freuen, wenn Heidi bei Let's Dance mit von der Partie wäre. So schwärt er: "(...) Die ist bei uns genau richtig aufgehoben. Also ich würde für sie den Teppich ausrollen bei Let's Dance!" Abschließend fügt er hinzu: "Heidi, du bist die absolute Let's Dance!-Wunschkandidatin! Ich würde gerne mit dir auf dieser Tanzfläche bei uns bei Let's Dance! rocken! Wer weiß, vielleicht nimmst du die Einladung an! Liebe Grüße nach L.A. Heidi." Ob Heid dem Wunsch des Profi-Tänzers wohl nachkommt? Wir können gespannt sein...

