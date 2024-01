Heidi Klum & Tom Kaulitz: Am Ende! Jetzt kann ihnen nur noch EINER helfen

Eigentlich hatten sie es sich so niedlich vorgestellt – kuscheln, ein bisschen Gassigehen, ab und an süß spielen. Ja, als Heidi Klum (50) ihren Gatten Tom (34) zum Geburtstag im September mit den zwei Deutsch-Kurzhaar-Welpen Uschi und Jäger überraschte, war ihre Welt sicherlich noch rosarot. Doch inzwischen sind das Model und der Musikerin der Realität angekommen – und sie müssen feststellen: Die Hunde sind außer Rand und Band! Was kann da nun helfen? Ein Hundetrainer! Und am besten der Tierexperte schlechthin, bekannt aus seinen erfolgreichen TV-Shows: Martin Rütter (53).