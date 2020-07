Heidi Klum & Tom Kaulitz: Aus und vorbei! Neues Leben in Deutschland

Doch was ist der Grund für den Umzug? Die neue Staffel von "Germany's next Topmodel" soll wegen der Corona-Krise in Deutschland gedreht werden. Und dann muss natürlich auch Modelmama Heidi vor Ort sein. Angeblich will sie auch nach der Show in ihrer alten Heimat bleiben, da ihr die Lage in Los Angeles momentan zu unsicher ist. "In den USA herrschen schwierige Zeiten. Für Heidi steht die Familie immer an erster Stelle. Der Umgang der US-Behörden mit der Corona-Pandemie hat sie, ebenso wie der Rassismus im Land, der zum Tod von George Floyd geführt hat, zutiefst erschüttert", erzählt ein Bekannter.

