Heidi Klum und Tom Kaulitz: Babyhammer!

"Tom liebt Kinder und Heidi hat gesehen, wie gut er mit ihren Kindern umgeht", plauderte ein Bekannter aus. "Sie weiß, dass er es lieben würde, mit ihr ein eigenes Kind zu haben." Weil Heidi befürchten muss, in ihrem Alter auf natürlichem Wege nicht mehr schwanger werden zu können, sollen sie und Tom über eine Leihmutter nachdenken – und sich sogar schon fleißig Tipps holen. Andere Stars wie Sarah Jessica Parker (56) und Nicole Kidman (54) haben es vorgemacht. Und auch Reality-Star Kim Kardashian (41) hat zwei ihrer vier Kinder von einer Leihmutter austragen lassen. "Heidi hat sich an Kim gewandt, um sich Rat zu holen. Sie wollen es wirklich", heißt es laut "Schöne Woche". Anders als in Deutschland ist das in den USA erlaubt. Kim Kardashian soll für das Ehepaar Klum-Kaulitz angeblich schon die richtigen Kontakte hergestellt haben.

Der Preis für eine Leihmutter, medizinische Versorgung und Rechtskosten liegt in den USA zwischen 95 000 und 150 000 Euro. Aber das Glücksgefühl, das ein Kinderlächeln schenkt, ist einfach unbezahlbar.