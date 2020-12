Heidi Klum & Tom Kaulitz: Bitteres Ehe-Drama! Er kann nicht mehr!

Denn eigentlich wollte Tom doch wieder an die alten Erfolge mit seiner Band Tokio Hotel anknüpfen. Doch wer soll ihn jetzt noch ernst nehmen, wenn er das Schoßhündchen für Heidi spielt?

Sie kann offenbar alles mit ihm machen, ihn verkleiden, ihn nackt filmen und sich auch in seine Band-Angelegenheiten einmischen. Und Tom? Der schweigt wohl lieber. Seine Fans sind jedenfalls schockiert. Denn so einen Rummel um seine Person wollte Tom eigentlich nie. Als es ihm vor zehn Jahren mit Tokio Hotel zu viel wurde, flüchtete er in die USA. Es ist also vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis für den Musiker das Maß voll ist – und er flüchtet. Dieses Mal aber vor seiner gnadenlosen und nervigen Ehefrau.