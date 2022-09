Heidi Klum & Tom Kaulitz: Ehe-Eiszeit! Er kommt nachts nicht mehr nach Hause

Fest steht: Es wird immer einsamer um das deutsche Topmodel. Zuerst nahm sich Gatte Tom eine lange Auszeit, machte eine mehrwöchige Kur in den Alpen – weit weg von Heidis Wahlheimat Los Angeles. Offiziell, weil ihn seit einiger Zeit Clusterkopfschmerzen plagen. Doch in L. A. munkelt man, Heidis junger Ehemann sei in Wahrheit vor ihrer erdrückenden Liebe und dem turbulenten Alltag mit ihren vier Kindern Leni, Henry (16), Johan (15) und Lola (12) geflohen...

Auch interessant