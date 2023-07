Heidi Klum & Tom Kaulitz: Ehe in Gefahr! Sie leben schon getrennt

Schuld daran ist Toms neuer Job in Deutschland. Gemeinsam mit Zwillingsbruder Bill ist der Tokio-Hotel-Gitarrist einer der neuen Juroren bei „The Voice of Germany“. Die Aufzeichnungen laufen schon – und deshalb muss Tom in Deutschland sein, während Heidi in Los Angeles sitzt. 10 000 Kilometer von ihrem Ehemann entfernt.

Sooft es geht, versucht Heidi, ihren Tom zu besuchen. Sie kann ihn nicht lange alleine lassen. Aus Eifersucht! „Ich kann das nicht“, gesteht sie. „Ab und zu muss ich vorbeigucken.“ Vor allem, weil Tom als Juror einer Castingshow umringt ist von attraktiven Mädels, die ihm schöne Augen machen! Eine Zerreißprobe für die Ehe. Für Heidis Nerven. Schließlich kann man sich nie sicher sein, dass der Partner den Versuchungen des Lebens auf Dauer widersteht. Und so hängt in diesen Tagen der Klumsche Himmel nicht mehr voller Geigen. Eher voller Gewitterwolken!