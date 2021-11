Heidi Klum & Tom Kaulitz: Ehe-Zoff in der Familienvilla!

Keine Frage also, Heidi ist die Queen of Grusel. "Ich bin wirklich stolz auf den Titel und möchte ihn natürlich auch in Zukunft beibehalten", so das Model zu "The Hollywood Reporter" laut "Intouch". Da war die pandemiebedingte Zwangspause im letzten Jahr natürlich schmerzhaft. Umso größer die Enttäuschung, dass auch in diesem Jahr die Party ausfiel! Heidi vertröstete ihre Fans lieber mit einem Horror-Filmchen, in dem sie sich als Untote auf dem eigenen Grabstein rekelte.