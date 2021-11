Heidi Klum & Tom Kaulitz: Eifersuchtsdrama! Der Haussegen hängt schief!

Eigentlich sollte es ein Superevent für Tokio Hotel werden; immerhin gab’s in der Hauptstadt nicht nur die neue Single "Here Comes The Night" zu feiern, sondern auch eine Goldene Schallplatte für den Song "White Lies", immerhin ein Erfolg (dank Unterstützung durch Star-DJs) für die nicht mehr ganz taufrische Boy-Band. Doch dann kam Heidi und stahl den Jungs mal wieder das Rampenlicht...

Anders als die Partnerinnen von Toms Kollegen Gustav Schäfer und Georg Listing dachte sie gar nicht daran, sich zurückzuhalten, im Gegenteil: Die von Kopf bis Fuß in weiße Spitze gehüllte Model-Mama klebte wie ein verliebter Teenie klettengleich an Tom, strahlte in die Kameras und drängelte sich in den Mittelpunkt und vor die Mikros der Reporterschar. Um die Musik und neue Projekte der Band ging’s dann nur noch sehr am Rande...