Heidi Klum & Tom Kaulitz: Ein Baby soll sie wieder zusammenbringen!

Schon seit einiger Zeit sprechen die beiden ja schon darüber, ein gemeinsames Baby zu bekommen. Heidi schwärmte: „Ich habe es viermal gemacht. Ich habe jedes Mal acht Monate gestillt. Und dann war ich wieder schwanger. Andererseits, es ist jetzt lange her. Also sage ich ‚Ja‘!“ Und Tom war auch nicht abgeneigt, Papa zu werden, zumindest hatte er schon über mögliche Namen für potenzielle Kinder nachgedacht und würde, so sagt er, ein Töchterchen gerne Nala nennen. Und wie durch ein Wunder scheint auch die Ehekrise vergessen. Babys sorgen für so viel Glücksgefühle und Freude – da ist kein Platz für schlechte Gedanken!