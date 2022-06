Heidi Klum & Tom Kaulitz: Gemeinsames Baby? Jetzt kommt alles raus!

Über die ständigen Babygerüchte kann Tom nur lachen. "Wir sind ja mit vier Teenagern auch schon ganz gut ausgelastet", stellt der Gitarrist klar. Trotzdem stehen die Chancen gut, dass es bald trotzdem Nachwuchs bei Familie Klum-Kaulitz gibt. Denn Toms Zwillingsbruder Bill will unbedingt Papa werden. "Je älter ich werde, desto eher denke ich: Ja, doch, wär ganz schön", so der Tokio Hotel-Frontmann. Jedoch fehlt ihm momentan noch der passende Partner an seiner Seite. Aber das kann sich ja schnell ändern...

