Heidi Klum & Tom Kaulitz: Ihr großes Glück liegt in 1000 Scherben

So schön das Leben in Los Angeles für Heidi und Tom auch ist: Richtig sicher können sie sich dort nicht mehr fühlen! Bei Heidis Schwager, Toms Zwillingsbruder Bill, kam es neulich zum nächtlichen Polizeieinsatz. "Ich habe einen Verrückten vor der Tür", erzählt Bill. Ein "ganz komischer Typ" würde auf und ablaufen, in sein Haus gucken. Wie unheimlich! Nachts lässt die lauernde Gefahr Heidis Schwager nicht mehr schlafen. Zumal auch noch auf mysteriöse Weise plötzlich Bills’ Hund verstorben ist, der ihn stets bewacht hatte.

Auch Heidi verlor völlig unerwartet ihre zwei Hunde! Somit starben gleich drei Familienhunde in zwei Wochen. Das kann doch kein Zufall sein! Wurden die Tiere etwa vergiftet? Ein Freund gab zu bedenken, dass es jemanden geben könnte, "der euch so schaden will, dass er eure Tiere umbringt". Seitdem lässt die bange Frage Heidis Familie nicht mehr los: "Ist da vielleicht ein Irrer draußen? Diesen Sachen gehen wir auf den Grund." Ein Albtraum für Heidi, nicht auszudenken, was alles noch passieren kann!

Auf ihren Social-Media-Kanälen bekommt das Model boshafteste Botschaften: "Der Hass, der ist einfach da." Die wahnsinnige Angst um ihre Familie auch.

