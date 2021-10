Heidi Klum & Tom Kaulitz: Intime Enthüllungen! Er packt ALLES aus

Und Heidi? Die ist nicht nur blond, sondern auch immer für erotische Überraschungen bereit, wie man auf Instagram schon oft mitverfolgen konnte. Ach ja, nicht zu vergessen Hans und Franz, also Heidis Dekolleté mit VIP-Faktor. Spätestens jetzt sollte auch der Model-Mama klar werden, dass ihr Tom-Boy ein gewisses Beuteschema verfolgt, das sich wie ein roter Faden durch sein Liebesleben zieht. Dass man sich da vergleicht – verständlich. Dass man sich an seinen Vorgängerinnen vielleicht sogar ein bisschen orientiert, auch. Das würde zumindest erklären, warum sich Heidi gefühlt immer regelmäßiger halb nackt und dauersexy im Netz präsentiert – erotische Dusch-Aufnahmen und Bett-Selfies gehören bei ihr jedenfalls zum Standardprogramm. Ob sie mit Tom auch sonst die Kamera mitlaufen lässt? Für die richtige Kulisse scheinen sie jedenfalls bereits zu sorgen: Vergangene Woche wurden die Lovebirds beim Möbel-Shopping in Los Angeles gesehen, laut Tom wird gerade das Schlafzimmer renoviert: „Ein Barschrank, das Bett – alles neu…“

Eskalation im Liebesurlaub! Was vor Kurzem auf Capri passiert ist, erfahrt ihr im Video: