Heidi Klum & Tom Kaulitz: Süße Verkündung! Jetzt soll es jeder wissen

Im Interview mit "E! News" verrät Heidi jetzt, dass Tom ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. "Ich kenne ihn einfach so gut, wir verstehen uns einfach richtig gut", schwärmt sie. "Ich habe das Gefühl, endlich habe ich den Einen gefunden. So weit, so gut - ich hoffe es bleibt so."