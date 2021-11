Heidi Klum & Tom Kaulitz: Jetzt bricht alles über ihnen zusammen!

Die ist mittlerweile so schlimm, dass an stressfreie Reisen ohne Drama und Gemecker nicht mehr zu denken ist: "Wir sind heute zum Flughafen. Haben den ganzen Käse mitgemacht. Mit Einchecken, allem Drum und Dran. Und dann kam raus, dass wir einen Propellerflieger haben" erzählt Ehemann Tom Kaulitz (32) in seinem Podcast über die geplante Anreise auf Mykonos, wo die Dreharbeiten zur neuen Staffel "GNTM" laufen. Eine kleine Propellermaschine? Zu viel für Heidi! Sämtliche Überzeugungsversuche scheitern: "Da steige ich nicht ein!" Die Konsequenz: Mit Sack, Pack und Folgschaft geht es zurück ins Hotel, die Dreharbeiten verzögern sich, die Anreise erfolgt nach viel Umplanerei einen Tag später mit dem Schiff. Ganz schön nervig für alle Beteiligten. Und Ehemann Tom? Der schlürft sich die Macke seiner Liebsten laut "Freizeitwoche" einfach schön: "Jetzt nehme ich erst mal einen großen Drink!" Den sollte sich Heidi zur Beruhigung vor dem nächsten Flug vielleicht auch einfach mal gönnen ...