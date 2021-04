Heidi Klum und Tom Kaulitz: Jetzt ist die Babybombe geplatzt

Sie ist zwar schon stolze Mama von Tochter Leni (16, ihr Vater ist Flavio Briatore, 70), Henry (15), Johan (14) und Lou (11). Die jüngeren Kids stammen aus der Beziehung mit Sänger Seal (58). Aber in der Vorschau zu einer "GNTM"-Folge sprach die attraktive Blondine offen über ihre ständigen Heißhungerattacken. "Ich rieche schon wieder was! Was esst ihr denn die ganze Zeit? Ich meine, ich würde Fritten riechen", so Heidi. Also wurde ihr vom Team eine riesige Portion Pommes besorgt. Doch das war nicht genug!