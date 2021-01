Heidi Klum & Tom Kaulitz: Jetzt ziehen düstere Wolken über ihrem einstigen Glück auf

Die Vorfreude ist groß – vor allem bei Heidi: Am 4. Februar startet die 16. Staffel von "Germany's next Topmodel". Die ersten Bilder der diesjährigen "Meeeedchen" wurden bereits veröffentlicht, viel wichtiger scheint der Modelmama aber das neue Intro-Lied ihrer Castingshow zu sein: Bei dem Song "White Lies" handelt es sich gar nicht zufällig um die neue Single von Tokio Hotel und dem angesagten DJ-Duo Vize, das u. a. hinter Radio-Hits wie "Close Your Eyes" oder "Never Let Me Down" steckt. Und obwohl die neuen "GNTM"-Folgen noch gar nicht zu sehen sind, lässt Heidi den Track schon jetzt auf ihrem Instagram-Account rauf und runter nudeln. Dazu tanzt sie enthusiastisch wie ein Teenie und nutzt das Lied auch als Hintergrundmusik für ihre Videos.