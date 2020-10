Heidi Klum & Tom Kaulitz: Juhu, endlich ist es soweit!

Wie Sender RTL jetzt berichtet, sind Heidi, Ehemann Tom Kaulitz und ihre Kinder mit einem Privatjet vom Typ Embraer mit Code 9H-FCM in ihre neue Heimat auf Zeit geflogen. Um 15:30 Uhr ist das Flugzeug in Berlin gelandet. Danach ging es direkt ins Soho House. Dort warteten bereits Toms Zwillingsbruder Bill und Heidis Mama Erna sehnsüchtig an der Rezeption.