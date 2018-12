Heidi Klum und Tom Kaulitz: Liebes-Drama zu Weihnachten!

Arbeit und Privatleben soll man ja immer getrennt halten, oder? Ach was! (45) sieht das anders. Bei der letzten Staffel 2018 schleppte die Model-Urmutti ihren Loverboy (29), in den sie damals taufrisch verknallt war, zum Finale und zur After-Show-Party von „GNTM“. Da saß er dann brav klatschend neben Günther und Erna Klum.

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Baby-Sensation dank künstlicher Befruchtung?

Ob’s im kommenden Jahr wieder ein Finale in Harmonie gibt, ist zweifelhaft. Denn Tom könnte nicht mehr nur zugucken, sondern mitmachen, wird gemunkelt. Welche Rolle spielt die „Liebe meines Lebens“, wie Heidi Klum den Musiker nennt, genau in Staffel 14 der Show ihres Lebens? Gerade jedenfalls wurden die beiden zusammen am Set gesichtet: Tom Kaulitz in Cremeweiß und gekämmt – kameratauglich halt. Beide redeten. Ernst. Angespannt.

Liebes-Zoff bei Heidi Klum und Tom Kaulitz?

„Als Chefin weiß sie, was sie will“, so ein Crew-Mitglied über Heidi. Bei aller Liebe: Tom weiß auch, was er will. Bill dabeihaben, zum Beispiel? Ein Kaulitz kommt eben selten allein – schließlich saßen die beiden schon 2013 bei „ “ zusammen in der Jury. Danach hatten beide eigentlich die Nasen voll von Castingsendungen: „Das war ein einmaliger Ausflug, den wir nicht wiederholen“, so Bill damals. Scheint so, als hätte Heidi die Brüder umgestimmt und wieder ins Castingboot geholt. In ein Boot, auf dem Heidi Kapitän ist: Am Set ist sie hochprofessionell, macht deutliche Ansagen. Ob Tom und Bill das klar ist? „Die ,GNTM‘-Klum ist eine andere als die private Heidi“, so ein Crew-Kollege. Genau darum ist es manchmal tatsächlich gut, Job und Privates zu trennen.