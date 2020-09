Heidi Klum & Tom Kaulitz: Penis-Skandal auf der Geburtstagsparty!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Heidi zahlreiche Videos, in denen der Magier die Partygäste mit seinen Tricks begeisterte. Dann waren die Geburtstagskinder Bill und Tom an der Reihe. Die Zwillinge sollten jeweils eine Zahl nennen. Während Bill einfach eine willkürliche Zahl wählte, verkündete Tom: "Ich nehme meine Penislänge: 24 Zentimeter."