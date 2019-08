Es soll ein einzigartiges Erlebnis für die Fans werden. Die Band lädt bereits zum zweiten Mal zum Summercamp und tischt ein grandioses Programm auf. Nur einer fehlt auffallend: ! Ob dahintersteckt?

Am 22. August ist es so weit: Das Tokio Hotel Summercamp geht in die zweite Runde. Vier Tage lang wird auf dem Festivalgelände Ferropolis bei Gräfenhainichen gefeiert, getanzt, gegessen und getrunken. „Musik, Partys, Shows, Yoga, Feuerwerk, BBQ und vieles, vieles mehr erwarten dich“, schreibt der Veranstalter auf der Ticket-Website. Hierfür müssen die Fans ganz schön tief in die Tasche greifen: Drei Übernachtungen im Luxus-Tipi mit Zugang zu allen Camp-Bereichen und Aktivitäten kosten 999 Euro. Die günstigste Variante liegt, wie im vergangenen Jahr, bei 799 Euro.

Warum der Preis gerechtfertigt sein soll? Die Jungs legen sich dafür mächtig ins Zeug. postete vor wenigen Tagen das Camp-Programm: Demnach bietet Gustav Schäfer einen Zeltservice, gibt einen Schlagzeug-Workshop und steht sogar persönlich am BBQ-Grill. Georg Listing baut mit den Fans ein Floß. Bill gibt einen -Workshop und steht im Merchandise-Shop mit Rat und Tat zur Verfügung. So weit, so gut. Doch was auffällt: Auf dem Programm fehlt jede Spur von Tom! Dabei hatte der sich 2018 noch rührend um die Fans gekümmert und bereitwillig für Autogramme und Fotos zur Verfügung gestanden. Warum er sich in diesem Jahr aus allem heraushält? Man munkelt, dass Heidi dahinterstecken könnte. Mit Argwohn soll sie Toms Nähe zu den Fans verfolgen. Tatsächlich besteht Grund zur Eifersucht. Schließlich gab der Sänger in einem Interview selbst zu, dass er in der Vergangenheit ganz gerne mit Groupies intim wurde. Seit seiner Beziehung zur Modelmama hat sich das natürlich geändert. Mit dem Nebeneffekt, dass Tom bei den Fans reichlich Sympathiepunkte einbüßte.

Wir erinnern uns: Zahlreiche Follower regten sich darüber auf, dass Heidi beinahe ein Teil der Band ist. „Was will sie immer dabei? Sie ist mittlerweile wichtiger als Gustav und Georg“, echauffiert sich ein Fan auf . Ob tatsächlich Heidi der Grund für Toms Inaktivität auf dem Festival ist oder ob sie ihm sogar ein Arbeitsverbot erteilt hat? Unklar. Fest steht aber, dass er mit seiner Zurückhaltung nicht nur die Band-Kollegen im Stich lässt, sondern zudem zahllose Fans enttäuscht…