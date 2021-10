Heidi Klum & Tom Kaulitz: Sie macht den Abflug!

Tokio Hotel hatte am Wochenende allen Grund zur Freude! In Berlin schmissen die vier Jungs eine exklusive Party zum Release ihrer neuen Single "Here comes the Night" und der der Gold-Auszeichnung für "White Lies". Neben zahlreichen Promi-Gästen wie Kai Pflaume, Caro Daur und Riccardo Simonetti ließ sich auch Toms Ehefrau Heidi Klum blicken....

Auch interessant: