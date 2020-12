Heidi Klum & Tom Kaulitz: Süße Enthüllung! Jetzt packt ER aus

"Wir sind total daran gewöhnt, dass alles in der Öffentlichkeit breit getreten wird. Wo schläfst du? Was machst du? Wie viel Geld verdienst du? Wen liebst du? Wie läuft es mit den Kindern? Das war schon immer so. Jetzt ist es natürlich extrem, weil Heidi auch in der Öffentlichkeit steht und sich das multipliziert", erzählt Tom jetzt in der neuen TVNOW-Doku "Tokio Hotel - Zurück zum Nullpunkt".