Heidi Klum & Tom Kaulitz: Traurige Trennung! Im nächsten Jahr ist es soweit!

Wie nun durch Bill Kaulitz via Instagram berichtet wird, geht er nächstes Jahr mit Zwillingsbruder Tom und "Tokio Hotel" wieder auf Tour! So teilt er nun ein Bild in seinem Feed, auf dem alle Konzerttermine zu sehen sind. Den Auftakt feiern sie dabei am 14.10.2021 in London und geben ihr letztes Konzert am 11.11.2021 in Moskau. Eigentlich ein wahrer Jubel-Grund! Doch was macht Heidi in dieser Zeit?