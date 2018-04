Heidi Klum und Tom Kaulitz: Trennungs-Drama!

In den vergangenen Wochen sind mehrere gemeinsame Bilder von Heidi Klum und Tom Kaulitz aufgetaucht – sogar Knutsch-Bilder waren darunter!

Die Fans sind sich sicher: Die beiden sind ein Paar. Eine offizielle Bestätigung liegt jedoch noch immer nicht vor, aber diese braucht man bei den Fotos eigentlich auch gar nicht mehr – denn diese sind eindeutig.

Tom Kaulitz geht auf Tour

Heidi Klum und Tom Kaulitz haben viel Zeit miteinander verbracht – nach dem gemeinsamen Liebes-Urlaub in Mexiko trennen sie sich schon wieder! Zumindest vorerst, denn Tom geht mit „Tokio Hotel“ auf Tour. Neben dem Konzert in Berlin am 21. April geht es auch nach Russland – bis Ende April befinden sich die Jungs auf Tour und werden in mehreren Städten auftreten. Heidi Klum ist in dieser Zeit weit entfernt von ihrem Liebsten – gedanklich wird sie aber wohl immer bei Tom sein.

Heidi Klum hat derzeit auch viel zu tun, denn derzeit steht die Model-Ikone für „America’s got Talent“ vor der Kamera. Durch die Tour ist auch Tom viel unterwegs – Zeit zum Vermissen bleibt da wenig. Wann die beiden sich wiedersehen werden, ist nicht bekannt.