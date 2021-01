Heidi Klum & Tom Kaulitz: Umzug und ein Baby! Erste Bilder ihrer neuen Familienvilla aufgetaucht!

Die Spuren von Heidis Ex-Lover Vito sind sogar kaum zu übersehen: Der Galerist hinterließ in Heidis Garten eine Skulptur in Form einer riesigen blauen Schnecke. Klar, dass Tom bei diesem Anblick der Kaffee nicht mehr schmeckt. Doch es könnte noch einen weiteren Grund für einen Umzug in ein größeres Haus geben: Im Umfeld des Paares wird wieder verstärkt über das Thema Nachwuchs getuschelt! Heidi selbst hat zwar offiziell schon abgewinkt, doch auch wenn Tom mit den Kids Leni (16), Henry (15), Johan (14) und Lou (11) gut klarkommt – ein Mini-Kaulitz würde das Patchwork-Glück doch perfekt machen, oder?

Zuletzt geriet selbst Heidi noch mal in Versuchung, nachdem eine Kandidatin bei "America’s Got Talent" mit Baby auf die Bühne trat: "Ich wünsche mir auch noch mal so ein Kleines", hatte das Model damals verzückt in die Kamera gehaucht. Das letzte Wort scheint also noch nicht gesprochen zu sein. Und ein weiteres Zimmer für Zuwachs kann ja nicht schaden, man weiß ja nie… Oder besser gleich zwei: Schließlich hängt Toms Twin Bill (31) ja sowieso schon rund um die Uhr bei Tom und Heidi ab. Da könnte er künftig auch gleich mit einziehen …