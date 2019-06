Seit April sind die Jungs von auf ihrer „Melancholic Paradise“-Tour 2019 quer durch Europa unterwegs. Mit dabei: Toms Verlobte (46) und ihre Kinder. Doch die haben offenbar keinen Bock mehr auf die Mucke ihres Stiefvaters in spe…

Gäbe es eine Auszeichnung für den größten Fan während der aktuellen Tokio-Hotel-Tour, würde dieser ohne Frage an Heidi gehen. Seit die Band in Deutschland unterwegs ist, weicht sie nicht von ’ (29) Seite. Mit im Schlepptau: ihre Kinder Leni (15), Henry (14), Johan (12) und Lou (9). Die sollen nicht nur ihre Sommerferien auf engstem Raum im Tourbus der Band verbringen, sondern offenbar auch jeden Abend mit auf das anstehende Tokio-Hotel-Konzert gehen. So wie vor wenigen Tagen beim Auftritt in Frankfurt. „Heidis Kids durften, während Bill den Song ,I want more‘ gesungen hat, mit auf die Bühne!“, beschwerte sich ein Fan anschließend auf .

Sind Heidi Klums Kinder genervt?

Und das offenbar nur, um ihre Mutter zufriedenzustellen: „Der Junge hat ständig zu Heidi geguckt und ein paar Mal mit dem Kopf geschüttelt“, schreibt ein anderer Konzertbesucher und stellt dann fest: „Bissel gelangweilt die Kids von Heidi.“ Einen Tag später spielten Bill (29), Tom, Gustav (30) und Georg (32) dann in Hamburg, natürlich unter dem wachsamen Auge von Über-Groupie Heidi. Doch anders als auf den vorherigen Konzerten war die nur in Begleitung ihrer jüngsten Tochter Lou da. „Wahrscheinlich haben die Großen endgültig keine Lust mehr“, so ein Fan gegenüber "Closer" vor Ort.

Heidi Klum: Der Fan-Hass eskaliert!

Gut möglich, schließlich ist Leni eigentlich begeisterter Fan der Singer-Songwriterin Billie Eilish, erlebte sie bereits live mit ihrer Mutter auf einem Konzert. Lou hingegen liebt die Musik ihres Vaters (56), stand sogar mal mit ihm auf der Bühne. Scheint, als hätten die Klum-Kids keinen Bock mehr auf Tokio Hotel…

Auf fast jedes Konzert der „Melancholic Paradise“-Tour müssen Heidis Kinder mit, obwohl sie keinen Song können. Die Fans der Band sind total genervt davon und haben Mitleid mit ihnen im Netz.