Heidi Klum & Tom Kaulitz: Zuckersüße Baby-News

Obwohl Heidi erst kürzlich darüber sprach, dass sie keine Kinder mehr will, scheint sie ihre Meinung nun geändert zu haben. So erklärt sie bei Bei "America's Got Talent", als eine Kandidatin mit Baby die Bühne betrat: "Ich wünsche mir auch noch mal so ein Kleines!" Wow! Was für Hammer-News! Verrät Heidi damit, dass sie und Tom an einem Baby arbeiten? Weiter wollte sich das Topmodel dazu nicht äußern. Wir können also gespannt sein...