Heidi Klum: Unerwartete "GNTM"-News!

Wie der Sender weiter verrät, wir die Show im kommenden Jahr ausschließlich in Europa produziert. So erklärt Senderchef Daniel Rosemann: "Die Gesundheit und Sicherheit unserer GNTM-Kandidatinnen stehen bei uns an erster Stelle. Aus diesem Grund habe wir uns dazu entschlossen, die kommende Staffel von GNTM komplett in Europa zu produzieren. Von hier aus können wir schnell auf die aktuelle Lage reagieren." Und auch Heidi hat noch eine Neuigkeit parat: "In diesem Jahr habe ich das veraltete Schönheitsideal komplett über den Haufen geworfen und allen Mädchen - ob groß oder klein, jung oder alt - die Chance gegeben, sich bei mir vorzustellen. Ich bin gespannt, wer sich getraut hat und mit wem die Zuschauer am Ende mitfiebern dürfen." Wir freuen uns schon jetzt!