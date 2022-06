Heidi Klum: Unerwartete Kehrtwende! Sie ist zurück in SEINEN Armen

Gerade reiste die Modelmama gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (32) nach Deutschland. Die Turteltauben besuchten nicht nur Berlin, sondern ließen sich auch in Bergisch Gladbach blicken – Heidis Heimatstadt! Und: Es zog die Blondine sogar zu dem Haus, in dem sie als Kind mit ihren Eltern lebte. Stolz posierten Heidi und Tom vor dem Anwesen, die 49-Jährige wurde ganz emotional, konnte die Tränen kaum zurückhalten. "Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin", erklärte sie. Im Erdgeschoss wohnten die Klums, im ersten Stock eine "sehr nette, ältere Dame." Direkt gegenüber befindet sich auch noch Heidis alte Schule. Ein nostalgischer Augenblick – und mit dem Besuch könnte Heidi deutlich machen, dass sie mit der Vergangenheit doch nicht gänzlich gebrochen hat, sich gerne daran zurückerinnert.

Ein wichtiges Zeichen, schließlich herrschte zwischen ihr und ihrem Vater zuletzt Eiszeit. Der Grund? Die beiden lagen wegen der Markenrechte am Namen von Heidis Tochter Leni (18) im Clinch, sie kommunizierten schließlich nur noch über Anwälte miteinander. Nicht leicht zu verkraften, denn Heidi und Günther waren doch früher ein Herz und eine Seele. Dass sie sich jetzt wieder langsam annähern, wurde auch deutlich, als sich Leni vor einigen Wochen mit beiden Großeltern in Düsseldorf treffen durfte und der Opa ihr zum 18. Geburtstag endlich zugestand, die Bemühungen um die Markenrechte aufzugeben. Vielleicht zeigen sich Heidi und Günther bald wieder zusammen vor einer Kamera ...