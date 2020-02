Heidi Klum: Vater Günther packt aus! Darum war er nicht bei ihrer Hochzeit

Es war DAS Event des Jahres! Im letzten Jahres gaben sich und auf Capri das Ja-Wort. Doch einer fehlte bei der Trauung: Heidis Vater Günther...

Warum war Günther Klum nicht bei Heidis Hochzeit?

Klar, dass die Gerüchteküche über die Gründe seiner Abwesenheit brodelte. Immer wieder wurde über einen heftigen Streit zwischen Vater und Tochter spekuliert. Angeblich ist Günther Heidis neuer Ehemann ein Dorn im Auge. Außerdem sollen er und Heidi auch geschäftlich unterschiedlicher Meinung gewesen sein. Die Konsequenz: Als Heidi in weiß "Ja, ich will" sagte, saß Günther alleine in Bergisch Gladbach.

Heidi Klum: Dramatische Szenen im Dschungel!

Günther Klum war angeblich krank

Jetzt meldet sich Günther erstmals zu Wort. "Wenn der Vater nicht zur Hochzeit kommt, da könnte man ja meinen: Da ist was im Busch", konfrontierte -Reporterin Luisa Hillmeier ihn bei der "Lambertz Monday Night". "Ich kann ja vielleicht krank sein, oder? Ja, bettlägerig war ich." Doch ist das wirklich die Wahrheit? Schließlich wurde Günther an dem Tag in einem Gartencenter in Bergisch-Gladbach gesichtet. Doch auch Heidis Mutter Erna bestätigte gesundheitliche Probleme. Sie entschuldigte ihren Mann damals mit Knieproblemen. Was wirklich stimmt? Das weiß wohl nur Günther selbst...

Drama um Heidis Tochter Leni! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: