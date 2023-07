Heidi Klum: Verzweifelter Hilferuf! So geht es nicht mehr weiter

Wie das Nachwuchsmodel bei Instagram verriet, hagelte es gemeine Nachrichten für ihre Extra-Kilos, nachdem sie sich bauchfrei bei einem Festival gepostet hatte: "Du fettes Rindvieh wurdest Germany's Next Topmodel? Einfach nur peinlich" oder: "Da schwabbelt ja alles rum!", lauten nur einige der ekelhaften Kommentare, die Vivien auf ihrem Profil öffentlich machte. Einige seien so schlimm gewesen, dass sie diese "zur Anzeige gebracht" habe, versichert sie den Mobbern in ihrer Story. Trotz ihrer kämpferischen Einstellung ein zermürbende, einfach nur unfaire Situation für die junge Frau – und eigentlich sollte sie damit nicht alleine dastehen müssen. Es drängt sich die Frage auf: Wie verhält sich Mentorin Heidi dazu? Schließlich bestätigte die Modelmama erst kürzlich, dass sie selbst wegen des scharfen Tons die Kommentarfunktion ihres Insta-Profils ausschalten musste. Doch statt ihrem Schützling gerade deshalb umso schneller zur Hilfe zu eilen, äußert sich die 50-Jährige mit keiner Silbe. Nicht das erste Mal, dass Heidi eines ihrer Mädchen im Stich lässt. In einer aktuellen Doku des NDR. melden sich zahlreiche Ex-Kandidatinnen wie Lijana Kaggwa oder Simone Kowalski zu Wort, die der "GNTM"-Moderatorin genau das vorwerfen. Die Show-Chefin sei im Grunde nur für sie da gewesen, wenn die Kameras liefen, heißt es dort mehrfach. Und auch Vivien scheint das jetzt am eigenen Leib zu spüren.