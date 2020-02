Heidi Klum: "Es ist nicht immer einfach!"

Huch, so kennen wir Heidi Klum ja gar nicht. In einer ehrlichen Beichte lässt das Topmodel ihren Gefühlen nun freien Lauf...

Eigentlich ist für ihre lockere und fröhliche Art bekannt. Doch obwohl Heidi mittlerweile ein alter Hase im Show-Business ist, berichtet die Beauty nun, dass ihr das Leben im Rampenlicht manchmal ganz schön schwer fällt...

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Bittere Trennung auf Zeit!

Heidi packt über ihre Gefühle aus

Wie Heidi nun erklärt, hat sie mit ihrem Fame manchmal ganz schön zu kämpfen. So erklärt sie gegenüber " ": "Die Leute verstehen nicht, dass man ja auch am Ende des Tages ein Mensch ist und man Angst hat und man das auch gut machen möchte am Ende des Tages. Deswegen, es ist nicht immer einfach." Oh je! Traurige Worte, die intime Einblicke in Heidis Innerstes geben. Doch damit nicht genug! Auch das Lampenfieber konnte Heidi in all den Jahren als Topmodel nicht ablegen...

Heidi ist aufgeregt

"Ich bin eher nervös, wenn wir jetzt so eine Live-Sendung machen wie unser 'Topmodel'-Finale zum Beispiel. Das ist drei Stunden lang. Ich bin nicht der perfekte Prompter-Leser. Ich habe dann immer Angst, dass ich mich irgendwie verhaspele oder dass mir irgendwas anderes passiert", erklärt Heidi über ihr Lampenfieber und ergänzt: "Das sind ja drei Stunden, und das kann man sich nicht einfach alles merken. Dann kommt dies, dann kommt das. Dann sehe ich, wie nervös die Mädchen sind, versuche, denen zu helfen, obwohl ich selber manchmal nicht so richtig weiß, wie ich es machen soll." Ob uns Heidi in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...

Wird Heidi diese Hürde meistern?