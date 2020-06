Heidi Klum vs. Britney Spears: das Busen-Duell!

Immerhin gibt es gleich zwei heiße Anwärterinnen auf diesen Titel.

Sowohl Heidi Klum (39) als auch Britney Spears (31) ließen bei der Oscar-Party von Elton John tief blicken - doch wem steht das XXL-Dekolleté besser?

Da wäre zum einen Britney Spears, die sich als Neu-Brünette auf dem roten Teppich präsentierte. In schwarzen Paillettenkleid zeigte sie so viel Busen wie schon lange nicht mehr. Das Michael Cinco-Kleid enthüllte: Die Sängerin ist wirklich wieder in Topform!

Auf der gleichen Party erschien auch Heidi Klum mit Mega-Ausschnitt. "Ich mache mir Sorgen, weil meine Brüste in mein Essen fallen könnten, also muss ich vorsichtig sein", scherzte die GNTM-Moderatorin. Viele fragten sich: Ist dieses Kleid noch sexy - oder ist dieser Aufzug schon verzweifelt?

