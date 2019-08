Heidi Klum: Wer hat ihr Brautkleid designt?

Das Hochzeitskleid stammt vom Modehaus Valentino und dessen Designer Pierpaolo Piccioli.

Bei veröffentlichte nun ein Video mit dem Titel „Mein Traumhochzeitskleid“, das sie bei der Anprobe desselbigen zeigt.

„Ich bin heute in Paris, denn heute probiere ich zum zweiten Mal mein Hochzeitskleid an. Ich habe mich für Valentino Couture entschieden“, erzählt die glückliche Braut. Designer Pierpaolo Piccioli erklärt in dem Video, dass sein Werk "von Romantik und Leichtigkeit" inspiriert worden sei, und deshalb zu Heidi Klums Persönlichkeit passe.

Ganz beiläufig lüftet die 46-Jährige im Video ein weiteres Geheimnis. Ihr Verlobter Tom durfte bei der Auswahl des Hochzeitskleides mitreden: „Tom hat sich ein richtiges Prinzessinnenkleid gewünscht.“ Diesen Wunsch scheint der Valentino-Designer perfekt umgesetzt zu haben, denn Heidi Klum lobt Piccioli, dass er ein fabelhaftes Kleid entworfen habe.

Heidi Klum: Bei diesem Kleid scheiden sich die Geister

Viele Instagram-Follower beglückwünschen Heidi Klum zu diesem Kleid, wie beispielsweise Schmuckdesignerin Lorraine Schwartz oder Schauspielerin Viktoria Lauterbach.

Trotzdem kommt das Kleid bei vielen ihrer Fans überhaupt nicht gut an. So schreibt ein User: „Ich finde das Kleid leider furchtbar. Bei so einer mega Figur so ein Sack von Kleid.“ Und „Das ist mit abstand das hässlichste kleid das ich je gesehen habe...“, heißt es weiterhin in den Kommentaren.

Die Hauptsache ist, dass Braut und Bräutigam mit ihrer Wahl zufrieden sind. Und dabei spricht das offizielle Hochzeitsfoto doch Bände...